بالفيديو: ما حقيقة زواج وائل كفوري من اعلامية لبنانية؟

بعد انتشار شائعة ارتباطها بالفنان اللبناني وائل كفوري، خرجت الإعلامية اللبنانية جيسيكا عازار عن صمتها وأوضحت حقيقة الأمر.

وعبرت في لقاء أجري معها عبر أحد الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام" عن استغرابها إطلاق الشائعة. وأشارت إلى أن هذا قد يعود إلى إنهما ظهرا مرات عدة معاً خصوصاً أنها فتاة عزباء وأنه رجل مطلق حديثاً.



ولفتت إلى أن الناس قد يتداولون مثل هذه الأخبار على سبيل التسلية وأنهم أرادوا هذه المرة تزويجها.

وأكدت أنهما صديقان وأنهما لم يتزوجا أبداً معبرة عن احترامها الكبير وتقديرها له. وقالت إن الصداقة التي تجمعها والفنان ليست ظرفية بل دائمة، مضيفة أنه مؤمن ومحترم وأب صالح وتمنت أن يكون لدى أولادها في المستقبل أب يحبهم كما يحب وائل ابنتيه. وأضافت: "تربطني بوائل صداقة قديمة. أحبه كثيراً وأحترمه"، واعدة بالبقاء إلى جانبه".

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ويشار الى ان جيسيكا ووائل لطالما ظهرا مرارا سويا وخصوصا في احتفال عيد ميلاده في الوقت الاخير.