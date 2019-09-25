بالفيديو: ما حقيقة زواج وائل كفوري من اعلامية لبنانية؟

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بعد انتشار شائعة ارتباطها بالفنان اللبناني وائل كفوري، خرجت الإعلامية اللبنانية جيسيكا عازار عن صمتها وأوضحت حقيقة الأمر.
ولفتت إلى أن الناس قد يتداولون مثل هذه الأخبار على سبيل التسلية وأنهم أرادوا هذه المرة تزويجها.
وقالت إن الصداقة التي تجمعها والفنان ليست ظرفية بل دائمة، مضيفة أنه مؤمن ومحترم وأب صالح وتمنت أن يكون لدى أولادها في المستقبل أب يحبهم كما يحب وائل ابنتيه. وأضافت: "تربطني بوائل صداقة قديمة. أحبه كثيراً وأحترمه"، واعدة بالبقاء إلى جانبه".
ويشار الى ان جيسيكا ووائل لطالما ظهرا مرارا سويا وخصوصا في احتفال عيد ميلاده في الوقت الاخير.
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