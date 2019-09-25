العراق يحتل المرتبة 156 في حرية الصحافة لعام 2019

احتل العراق المرتبة 156 في حرية الصحافة لعام 2019، من اصل 180 دولة . ونشرت منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية تقريرها عن حرية الصحافة لعام 2019 لترتيب مستوى الحرية والأمن التي يتمتع بها الصحفيون حول العالم. وشمل التقرير 180 دولة، احتلت 4 دول عربية وهي السودان وسوريا والسعودية وجيبوتي مراتب متدنية جدا، بينما صنف التقرير وتونس وموريتانيا ولبنان في قائمة الدول الأفضل عربيا من حيث حرية الصحافة، مبينة ان العراق احتل المرتبة 156 من بين الدول الأخرى. Advertisements وجاء ترتيب الدول العربية تونس ثم مورتانيا ولبنان والكويت وقطر والأردن وعمان والامارات والمغرب وفلسطين والجزائر والعراق وليبيا ومصر والصومال والبحرين و اليمن والسعودية وسوريا والسودان وارتريا . واحتلت النرويج المرتبة الأولى بأكثر دول العالم لحرية الصحافة تلتها فنلندة ومن ث السويد وهولندا ومن ثم الدنمارك ومن ثم سويسرا.



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