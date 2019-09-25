الاعرجي: زيارة عبد المهدي للسعودية بناء على مطالب اقليمية للتدخل بالتهدئة

كشف نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، اليوم الاربعاء، أن دولا اقليمية طلبت من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي زيارة السعودية لغرض التدخل في التهدئة، مؤكدا على دور العراق في حل ازمات المنطقة.
وقال الاعرجي، في تغريدة له عبر تويتر، اطلعت عليها الخليج 365، إن زيارة رئيس الوزراء إلى السعودية تعكس أهمية العراق في المنطقة والدور الذي يمكن أن يلعبه في حل الأزمات.
وأوضح الاعرجي أن هذه الزيارة تمت بناءً على مطالبِ دولٍ إقليمية للتدخل في التهدئة، معربا عن امله من قادة وسياسيي العراق أن يعرفوا أهميته وثقله ومكانته مثلما تعرفه الدول الأخرى.
وتوجه عبد المهدي، اليوم الأربعاء، إلى السعودية، في زيارة رسمية ، اعلنها صباح اليوم مكتبه الاعلامي، فيما قالت مصادر مقربة من الاخير إن الهدف منها "محاولة تهدئة وفتح خط بين الإيرانيين والسعوديين من خلال العراق".
وأوضح الاعرجي أن هذه الزيارة تمت بناءً على مطالبِ دولٍ إقليمية للتدخل في التهدئة، معربا عن امله من قادة وسياسيي العراق أن يعرفوا أهميته وثقله ومكانته مثلما تعرفه الدول الأخرى.
وتوجه عبد المهدي، اليوم الأربعاء، إلى السعودية، في زيارة رسمية ، اعلنها صباح اليوم مكتبه الاعلامي، فيما قالت مصادر مقربة من الاخير إن الهدف منها "محاولة تهدئة وفتح خط بين الإيرانيين والسعوديين من خلال العراق".
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