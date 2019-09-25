2019-09-25 | 10:14 43 مشاهدة جدل نيابي مستمر بين الكتل السياسية بشأن مسودة قانون المحكمة الاتحادية، وبعض النواب يصفوها بغير المدروسة. مختصون يقولون أن فقرة اعلى هيئة قضائية ليس لها سند دستوري او قانوني. واعتبروا أن موضوع النظر في قضايا المحكمة الادارية الغي قبل 8 سنوات وليس للمحكمة علاقة بالقضاء الاداري. اضافة الى ذلك، دستوريا تعتبر هيئة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً فقط تختص بالنظر في القضايا المنصوص عليها في المادة 93 من الدستور. فما هي المواقف من مشروع قانون المحكمة الاتحادية؟ شاهدوا الفيديوغراف المرفق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: المواقف من مشروع قانون المحكمة الاتحادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.