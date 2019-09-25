عبد المهدي يتوجه إلى السعودية

غادر رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الاربعاء، بغداد متوجها الى المملكة العربية السعودية.
وبحسب مكتبه الاعلامي، فأن رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي غادر العاصمة بغداد، صباح اليوم، متوجها الى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية.
وكان المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء اعلن، مساء امس الثلاثاء، ان عبد المهدي سيتوجه الى السعودية في زيارة رسمية سيلتقي خلالها بعدد من المسؤولين في المملكة.
يشار الى ان عبد المهدي عاد، يوم الاثنين الماضي، من زيارة الى الصين ترأس فيها وفداً رسمياً كبيراً، ضم وزراء ومحافظين وعدة مسؤولين.
وكان المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء اعلن، مساء امس الثلاثاء، ان عبد المهدي سيتوجه الى السعودية في زيارة رسمية سيلتقي خلالها بعدد من المسؤولين في المملكة.
يشار الى ان عبد المهدي عاد، يوم الاثنين الماضي، من زيارة الى الصين ترأس فيها وفداً رسمياً كبيراً، ضم وزراء ومحافظين وعدة مسؤولين.
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