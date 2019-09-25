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النفط تعلن عن الاحصائية النهائية للصادرات والايرادات المتحققة لشهر آب

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اعلنت وزارة النفط، الاربعاء، عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر آب الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو).

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "كمية الصادرات من النفط الخام (111) مليوناً و(706) الف و(135) برميل ( مائة واحدى عشر مليونا وسبعمائة وستة الفا ومائة وخمسة وثلاثون برميلا) ، بإيرادات بلغت (6) مليارات و(412 ) مليونا و (705) الف دولار ( ستة مليارات واربعمائة واثنى عشر مليوناً وسبعمائة وخمسة الف دولار".

 

من جانبه، اكد المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آب الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (107) مليونا و(520) الف و (44) برميلا ، بإيرادات بلغت (6) مليارات و(203 ) مليونا و (172) الف دولار، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (3) مليون و(253) الف و(665) برميلا ، بايرادات بلغت (178) مليونا و(723) الف و(758) دولارا".

 

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واضاف ان "الصادرات من حقل القيارة بلغت (928) الف و(947) برميلا ، بايرادات بلغت (30) مليونا و(659) الف و(895) دولارا، فيما كانت الكميات المصدرة عبر مصفى الصمود الى الاردن (3) الف و(479) برميلا بايرادات بلغت (149) الف و(579) دولارا"، لافتا الى ان "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (57,407) دولاراً".

 

واكد ان "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (39) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".

 

يذكر ان وزارة النفط ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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