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على خطى الهند... ولاية أميركية تحظر السجائر الإلكترونية

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أثارت السجائر الإلكترونية قلقا صحيا في الولايات المتحدة الأميركية بعد أن تم تسجيل تاسع حالة وفاة بسبب مرض رئوي ناجم عن تدخين السيجارة الإلكترونية.
فقد أعلن حاكم ولاية ماساتشوستس الأميركية حالة طوارئ للصحة العامة وفرض حظرا لمدة أربعة أشهر على بيع السجائر الإلكترونية في الولاية.

يبدو أن أمر الحاكم الجمهوري تشارلي بيكر الثلاثاء هو الأول من نوعه في البلاد.


يستلزم الأمر الموافقة من قبل مجلس صحي والذي من شبه المؤكد أن يقوم بذلك.

يأتي إعلانه وسط قلق متزايد بشأن الآثار الصحية للمنتجات التي تصدر أبخرة، لاسيما الوفيات.

قالت الإدارة إنه تم الإبلاغ الثلاثاء عن 61 حالة من حالات الإصابة المحتملة بأمراض الرئة المتعلقة باستخدام السجائر الإلكترونية والمنتجات التي تصدر أبخرة في ولاية ماساتشوستس.

تم بالفعل الإبلاغ عن ثلاث حالات مؤكدة وحالتين محتملتين بأمراض الرئة المرتبط بالأبخرة في مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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