على خطى الهند... ولاية أميركية تحظر السجائر الإلكترونية

فقد أعلن حاكم ولاية ماساتشوستس الأميركية حالة طوارئ للصحة العامة وفرض حظرا لمدة أربعة أشهر على بيع السجائر الإلكترونية في الولاية.

يبدو أن أمر الحاكم الجمهوري تشارلي بيكر الثلاثاء هو الأول من نوعه في البلاد.



يستلزم الأمر الموافقة من قبل مجلس صحي والذي من شبه المؤكد أن يقوم بذلك.

يأتي إعلانه وسط قلق متزايد بشأن الآثار الصحية للمنتجات التي تصدر أبخرة، لاسيما الوفيات.

قالت الإدارة إنه تم الإبلاغ الثلاثاء عن 61 حالة من حالات الإصابة المحتملة بأمراض الرئة المتعلقة باستخدام السجائر الإلكترونية والمنتجات التي تصدر أبخرة في ولاية ماساتشوستس.

تم بالفعل الإبلاغ عن ثلاث حالات مؤكدة وحالتين محتملتين بأمراض الرئة المرتبط بالأبخرة في مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة.