أثارت السجائر الإلكترونية قلقا صحيا في الولايات المتحدة الأميركية بعد أن تم تسجيل تاسع حالة وفاة بسبب مرض رئوي ناجم عن تدخين السيجارة الإلكترونية.
يبدو أن أمر الحاكم الجمهوري تشارلي بيكر الثلاثاء هو الأول من نوعه في البلاد.
يستلزم الأمر الموافقة من قبل مجلس صحي والذي من شبه المؤكد أن يقوم بذلك.
يأتي إعلانه وسط قلق متزايد بشأن الآثار الصحية للمنتجات التي تصدر أبخرة، لاسيما الوفيات.
قالت الإدارة إنه تم الإبلاغ الثلاثاء عن 61 حالة من حالات الإصابة المحتملة بأمراض الرئة المتعلقة باستخدام السجائر الإلكترونية والمنتجات التي تصدر أبخرة في ولاية ماساتشوستس.
تم بالفعل الإبلاغ عن ثلاث حالات مؤكدة وحالتين محتملتين بأمراض الرئة المرتبط بالأبخرة في مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر على خطى الهند... ولاية أميركية تحظر السجائر الإلكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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