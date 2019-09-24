مقتل واصابة اربعة من عناصر الحشد الشعبي بهجوم لـ'داعش' في خانقين

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بان اربعة عناصر من الحشد الشعبي سقطوا بين قتيل وجريح بهجوم لـ"داعش" في خانقين.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عناصر من تنظيم داعش هاجموا نقطة تابعة للحشد الشعبي في منطقة باوة محمود بقضاء خانقين، ما ادى الى مقتل احد عناصر النقطة واصابة ثلاثة اخرين بجروح"، مبينا ان "هناك قتلى وجرحى بين عناصر التنظيم".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجرحى الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثة الى الطب العدلي".