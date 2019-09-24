القوة الجوية يتعادل مع السالمية الكويتي ويبلغ ثمن نهائي البطولة العربية

وافتتح اصحاب الارض التسجيل اولا عن طريق اللاعب مبارك الفنيني في الدقيقة السابعة، قبل ان يعدل الصقور النتيجة عن طريق محمد قاسم في الدقيقة 51.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الصقور 3-1، ليصبح مجموع المباراتين 4-2 لصالح الصقور