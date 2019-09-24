محافظ بابل: ما زلت امارس اعمالي وقرار اقالتي خطأ كبير يحاسب عليه القانون

أكد محافظ بابل "المقال" كرار العبادي، الثلاثاء، أنه ما يزال يمارس اعماله بمنصب المحافظ، معتبراً أن قرار اقالته خطأ كبيراً" يحاسب عليه القانون.
وقال العبادي خلال حديثه لبرنامج "المناورة" الذي تبثه السومرية، إن "الاستجواب يجب ان يكون مسبباً وبعدها يقدم المحافظ اجابته ومن ثم يصوتون وكل هذا لم يحدث"، معتبراً أن قرار اقالته "خطأ كبيراً وجسيماً ويحاسب عليه القانون".
وأضاف "انا محافظ بابل وامارس اعمالي وصاحب السلطة العليا في المحافظة"، مشيراً الى أن "اي لجنة تحقيقية غير ملزم بها".
ولفت العبادي الى أن "كتاب الاقالة ليس له قيمة قانونية واي شخص لديه اعتراض يلجأ للقضاء"، لافتاً الى أن "خطة محافظة بابل هذا العام هي الافضل".
وحصلت الخليج 365، على وثيقة صادرة عن رئيس مجلس محافظة بابل رعد الجبوي، تضمنت قراراً يقضي بإقالة المحافظ كرار العبادي.
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