النقل تعلن وصول رافعات عملاقة الى موانئ العراق

واوضحت الوزارة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، "تمت عملية نقل الرافعات على متن الباخرة العملاقة نوع اكس سوبر بنما حيث يصل ارتفاع الرافعات الواحده الى 40 متر وذراع التفريغ فيها يصل الى معدل 21 حاوية دون تدوير الباخرة وتستقبل بواخر بطول 350 متر الامر الذي يساهم بزيادة الطاقة للموانئ العراقية لتصبح الموانئ جاذبة للبواخر من بلد الشحن" .وبينت الوزارة ان "هذا الانجاز جاء نتيجة تضافر جهود منتسبي وزارة النقل والموانئ بهدف تحقيق استثمارات حقيقية مع شركاء حقيقيين يعملون على زيادة الطاقة واضافة في التصنيف العالمي للموانئ العراقية".

يذكر ان رصيف 26 في ميناء ام قصر الشمالي شارف انجازه على الانتهاء وسيدخل حيز الخدمة بعد اكمال معدات المناولة فيه.

