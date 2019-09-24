اعلنت وزارة النقل، الثلاثاء، وصول ثلاث رافعات جسرية عملاقة للمناولة تعد من اكبر الرافعات عالميا الى ميناء ام قصر الشمالي رصيف 26 .
واوضحت الوزارة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، "تمت عملية نقل الرافعات على متن الباخرة العملاقة نوع اكس سوبر بنما حيث يصل ارتفاع الرافعات الواحده الى 40 متر وذراع التفريغ فيها يصل الى معدل 21 حاوية دون تدوير الباخرة وتستقبل بواخر بطول 350 متر الامر الذي يساهم بزيادة الطاقة للموانئ العراقية لتصبح الموانئ جاذبة للبواخر من بلد الشحن" .
وبينت الوزارة ان "هذا الانجاز جاء نتيجة تضافر جهود منتسبي وزارة النقل والموانئ بهدف تحقيق استثمارات حقيقية مع شركاء حقيقيين يعملون على زيادة الطاقة واضافة في التصنيف العالمي للموانئ العراقية".
يذكر ان رصيف 26 في ميناء ام قصر الشمالي شارف انجازه على الانتهاء وسيدخل حيز الخدمة بعد اكمال معدات المناولة فيه.
وبينت الوزارة ان "هذا الانجاز جاء نتيجة تضافر جهود منتسبي وزارة النقل والموانئ بهدف تحقيق استثمارات حقيقية مع شركاء حقيقيين يعملون على زيادة الطاقة واضافة في التصنيف العالمي للموانئ العراقية".
يذكر ان رصيف 26 في ميناء ام قصر الشمالي شارف انجازه على الانتهاء وسيدخل حيز الخدمة بعد اكمال معدات المناولة فيه.
كانت هذه تفاصيل خبر النقل تعلن وصول رافعات عملاقة الى موانئ العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.