'يويفا' يعلن عن ملاعب نهائي دوري الأبطال والسوبر للاعوام الثلاثة المقبلة

رياضة 2019-09-24 | 20:28 2,268 مشاهدة Advertisements اعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن الملعب الذي سيستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، و2022، و2023. نهائي دوري الأبطال لعام 2021 سيقام على ملعب "سان بطرسبرج" في روسيا. ويستضيف ملعب "آليانز آرينا"، معقل نادي بايرن ميونخ الألماني، نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2022. أما نهائي دوري أبطال 2023 فيستضيفه ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن.



وملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، معقل نادي إشبيلية، سيستضيف نهائي السوبر الأوروبي لعام 2021. وملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، معقل نادي إشبيلية، سيستضيف نهائي السوبر الأوروبي لعام 2021. أما السوبر الأوروبي فسيقام على ملعب "ويندسور بارك" في آيرلندا الشمالية.



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