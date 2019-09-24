السفارة الامريكية ببغداد تنصح مواطني الولايات المتحدة بضرورة التزام اليقظة

دعت السفارة الامريكية في بغداد، الثلاثاء، مواطني الولايات المتحدة بضرورة التزام اليقظة في العراق.

وقالت السفارة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "السفارة تنصح جميع مواطني الولايات المتحدة بالتوترات المتصاعدة في العراق وضرورة التزام اليقظة. يمكن العثور على معلومات إضافية على موقع سفارة الولايات المتحدة في خدمات مواطني الولايات المتحدة".

وافاد مصدر امني، امس الاثنين (23 ايلول 2019) بأن قنبرتي هاون سقطتا قرب السفارة الاميركية وسط بغداد، دون وقوع اية خسائر.