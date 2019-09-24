دعت السفارة الامريكية في بغداد، الثلاثاء، مواطني الولايات المتحدة بضرورة التزام اليقظة في العراق.
وقالت السفارة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "السفارة تنصح جميع مواطني الولايات المتحدة بالتوترات المتصاعدة في العراق وضرورة التزام اليقظة. يمكن العثور على معلومات إضافية على موقع سفارة الولايات المتحدة في خدمات مواطني الولايات المتحدة".
وافاد مصدر امني، امس الاثنين (23 ايلول 2019) بأن قنبرتي هاون سقطتا قرب السفارة الاميركية وسط بغداد، دون وقوع اية خسائر.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الامريكية ببغداد تنصح مواطني الولايات المتحدة بضرورة التزام اليقظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.