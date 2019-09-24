البرلمان يرفع جلسته الى الخميس المقبل

رفع مجلس النواب، الثلاثاء، جلسته التي عقدت اليوم الى يوم الخميس المقبل.

وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "البرلمان رفع جلسته الى يوم الخميس المقبل الساعة الواحدة بعد الظهر".

وعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية رقم 6 برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.