بالصور.. اخماد حريق قرب قاعدة عسكرية في واسط

افاد مصدر امني في محافظة واسط، الاثنين، ان فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق كبير في احد البزول بقاعدة النعمانية في المحافظة. وقال المصدر في حديث لت الخليج 365، إن "فرقد الدفاع المدني تدخلت بسرعة كبيرة وابعدت خطر النيران عن بناية معمل تصليح الوسط القريب من مخازن العتاد ومحاذي لمحطة تعبئة الوقود الخاصة بامرية موقع النعمانية".

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