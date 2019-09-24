ترامب: نحن في موقف قوي جداً بشأن إيران

اعتبر الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن بلاده في موقف قوي جداً بشأن إيران.

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن ترامب قوله، "نحن في موقف قوي جدا بشأن ما يتعلق بإيران"، موضحاً أن "الولايات المتحدة لا تسعى لخوض نزاع مع أي دولة لكن واشنطن ستدافع عن مصالحها".

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في افتتاح أعمال الجمعية العامة الأممية، اليوم الثلاثاء، من احتمال اندلاع حرب في منطقة الخليج لن يستطيع العالم تحمل تداعياتها.