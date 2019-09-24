الزراعة: وسائل الفاسدين والمنتفعين أصبحت مكشوفة وعليهم العمل لحماية المنتج المحلي

أكدت وزارة الزراعة، الثلاثاء، أن وسائل الفاسدين والمنتفعين أصبحت مكشوفة، فيما أشارت إلى ضرورة العمل على حماية المنتج المحلي.
ودعت الوزارة، الجهات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكل العراقيين إلى "الوقوف مع وزارة الزراعة في سياستها وخططها المدروسة لتطوير الزراعة في البلاد ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الجدوى المناسبة للفلاحين ومربي الثروة الحيوانية".
وطالبت، الفاسدين والمنتفعين من الخارج والذين أصبحت وسائلهم مكشوفة، بـ "العمل على حماية المنتج المحلي بدلاً من حماية مصالحهم الشخصية"، موضحة أن "الوزارة ابوابها مفتوحة لكل الآراء الهادفة شرط عدم أضرارها بالقطاع الزراعي والفلاحين".
وتابعت الوزارة، أن "الحس الوطني يحتم علينا حماية المنتج المحلي الذي انعكس على تشغيل اعداد كبيرة من مربي الدواجن وامتصاص البطالة وعودة الفلاحين الى مزاولة زراعة اراضيهم التي هجرت سابقا بسبب ادخال مختلف المنتجات المجهولة المصدر وغير الصحية عبر الحدود"، مؤكدة :"لن نغير رأينا إزاء القناعات العلمية التي نطبقها للنهوض بالقطاع الزراعي ".
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