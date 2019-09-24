اعتقال ثلاثة عناصر عصابة للمخدرات بعد تبادل لاطلاق النار شرقي بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، باعتقال ثلاثة عناصر عصابة للمخدرات بعد تبادل لاطلاق النار شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة من مكافحة المخدرات قامت بمداهمة وكر لعصابة مخدرات وحصل تبادل اطلاق نار بين القوة والعصابة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوة تمكنت من اعتقال ثلاثة من افراد العصابة بعد تطويق المنطقة بالكامل".