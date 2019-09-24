البرلمان يصوت على تشكيل لجنة تحقيقية تخص عقود المنتجات والمشاريع النفطية

افاد مصدر برلماني، الثلاثاء، بأن مجلس النواب صوت على تشكيل لجنة تحقيقية بما يخص عقود شركتي المنتجات والمشاريع النفطية وشركة تسويق النفط "سومو"، فيما اشار الى ان المجلس صوت على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق عن الضرر الذي تعرضت له قرى شمال ربيعة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب يصوت على تشكيل لجنة تحقيقية بما يخص عقود شركتي المنتجات والمشاريع النفطية وشركة سومو". واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "مجلس النواب صوت اليوم على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق عن الضرر الذي تعرض له أهالي القرى الواقعة شمال ناحية ربيعة".

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