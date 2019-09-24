ضبط قنابر هاون وصواريخ شمالي بابل

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بضبط قنابر هاون وصواريخ في جرف النصر شمالي بابل.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "أثناء التفتيش تم العثور على برميل بلاستك سعة ٥٠٠ لتر مخفي تحت الارض يحتوي على بارود زنة ١٥كم وقنابر هاون عيار ١٢٠ عدد ٦ وقنابر هاون عيار ٨٢ عدد ١٦ وحشوات دافعة ٢كغم وصواعق صدمة عدد ١٥".
ولفت المصدر الى أنه "تم العثور كذلك على أجهزة موترلة محور للتفجير وعتاد بندقية صيد ٥٠٠ اطلاقة واطلاقة تنوير عدد ٥ وقنبرة هاون عيار ٦٠ عدد ١٧ وصاروخ قاذفة عدد ٥، وتم العثور على بندقية كلاشنكوف مع جعبه تحتوي على ٦ مخازن مع رمانة يدوية هجومية"، مؤكداً أنه "تم رفع جميع المواد وتم اتلافها عن طريق التفجير المسيطر عليه".
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