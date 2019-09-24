النفط ينخفض وخام برنت عند 64.37 دولار للبرميل

وبحلول الساعة 06:24 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 40 سنتًا إلى 64.37 دولار للبرميل، بينما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.31 دولار منخفضة 33 سنتًا.وقال مايكل مكارثي، كبير محللي السوق لدى (سي.إم.سي ماركتس) في سيدني: ”جانب الطلب من المعادلة عاد ليصبح محل التركيز“، مشيرًا إلى أرقام متعثرة للتصنيع في اقتصادات رئيسية في أوروبا وكذلك اليابان.

وأضاف: ”ذلك هو السبب في أننا نرى ضغطًا (نزوليًا) أكثر قليلاً على برنت أكثر من غرب تكساس في الوقت الراهن“.

لكن، ما زالت أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبيًا منذ بداية العام، في أعقاب هجوم في 14 أيلول على أضخم منشأة لمعالجة النفط في السعودية، مما أدى إلى انخفاض إنتاج أكبر مصدر في العالم للخام بواقع النصف.