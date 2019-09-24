هبطت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي تسببت فيه بيانات ضعيفة للتصنيع في أوروبا واليابان في تركيز انتباه السوق على آفاق قاتمة للطلب، وأبعدته عن الضبابية المحيطة باضطرابات الإمدادات في السعودية.
وقال مايكل مكارثي، كبير محللي السوق لدى (سي.إم.سي ماركتس) في سيدني: ”جانب الطلب من المعادلة عاد ليصبح محل التركيز“، مشيرًا إلى أرقام متعثرة للتصنيع في اقتصادات رئيسية في أوروبا وكذلك اليابان.
وأضاف: ”ذلك هو السبب في أننا نرى ضغطًا (نزوليًا) أكثر قليلاً على برنت أكثر من غرب تكساس في الوقت الراهن“.
لكن، ما زالت أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبيًا منذ بداية العام، في أعقاب هجوم في 14 أيلول على أضخم منشأة لمعالجة النفط في السعودية، مما أدى إلى انخفاض إنتاج أكبر مصدر في العالم للخام بواقع النصف.
كانت هذه تفاصيل خبر النفط ينخفض وخام برنت عند 64.37 دولار للبرميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.