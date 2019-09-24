بالفيديو: حتى الحروب لها حدود... الذكرى السنوية السبعين لتوقيع معاهدة جنيف

اتفاقية جنيف، تلك الاتفاقية التي يمر على توقيعها سبعون عاما، نصت على احترام الفرد وتفادي الحروب الطاحنة، اضافة الى نصوص انسانية اخرى.

الصراعات الدامية، يراها البعض نتاجاً مأساوياً لواقع الكثير من المجتمعات التي عانت ولا تزال من تفاقم المآسي ومصاعب العيش البسيط. اضف لذلك الحرية المسلوبة التي تتوزع بين الحرية الشخصية وحرية التعبير أو الاختيار.



أرقام على مستوى الضحايا ولا غير. هو ثمار ما تجنيه الانظمة الطامحة للحروب والاقتتال، فيما تكون البشرية هي الخاسر الأكبر في كل ما ذكر.

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