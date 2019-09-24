بشاعة ما تخلفه الحرب قد يكون في الكثير من الأحيان أقسى من الحرب نفسها. من جوع وتشريد، انتهاءً بالأمراض العضوية وحتى الاجتماعية. لذلك، دأبت وحرصت عدة منظمات دولية على السعي لتفادي نشوب الصراعات والحروب والتي يكون الإنسان الخاسر الأوحد فيها.
الصراعات الدامية، يراها البعض نتاجاً مأساوياً لواقع الكثير من المجتمعات التي عانت ولا تزال من تفاقم المآسي ومصاعب العيش البسيط. اضف لذلك الحرية المسلوبة التي تتوزع بين الحرية الشخصية وحرية التعبير أو الاختيار.
أرقام على مستوى الضحايا ولا غير. هو ثمار ما تجنيه الانظمة الطامحة للحروب والاقتتال، فيما تكون البشرية هي الخاسر الأكبر في كل ما ذكر.
شاهدوا التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: حتى الحروب لها حدود... الذكرى السنوية السبعين لتوقيع معاهدة جنيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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