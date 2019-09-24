الحكيم: المعارضة السياسية ضرورة لاستقامة النظام السياسي

وقال الحكيم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، :"بحثنا خلال لقائنا وفدا من المكون التركماني برئاسة جاسم محمد جعفر مستجدات المشهد السياسي في العراق والمنطقة وحقوق المكونات فضلا عن مناقشة الانتخابات المحلية القادمة والاستعداد لها لفرز حكومات محلية قادرة على تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل واكمال المشاريع التي نفذتها الحكومات السابقة".وأكد أن "المعارضة السياسية ضرورة لاستقامة النظام السياسي وانهاء حالة التوافقية الديمقراطية"، موضحاً أن "المعارضة حق دستوري وسياسي مؤطر قانونيا فيما لفتنا الى قرب انبثاق جبهة المعارضة وحكومة الظل والشروع بالاستجوابات".

وشدد الحكيم، على "نيل المكونات حقوقها ومنها المكون التركماني من خلال التمثيل في الحكومة ومفاصل الدولة".

وفيما يخص كركوك، أشار زعيم تيار الحكمة، إلى أن "المحافظة هي عراق مصغر وهي لاهلها ولابد من ان يشترك الجميع في ادارتها وتحديد مستقبلها".