الحكيم: المعارضة السياسية ضرورة لاستقامة النظام السياسي

اعتبر رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الثلاثاء، المعارضة السياسية بأنها ضرورة لاستقامة النظام السياسي في البلاد.
وأكد أن "المعارضة السياسية ضرورة لاستقامة النظام السياسي وانهاء حالة التوافقية الديمقراطية"، موضحاً أن "المعارضة حق دستوري وسياسي مؤطر قانونيا فيما لفتنا الى قرب انبثاق جبهة المعارضة وحكومة الظل والشروع بالاستجوابات".
وشدد الحكيم، على "نيل المكونات حقوقها ومنها المكون التركماني من خلال التمثيل في الحكومة ومفاصل الدولة".
وفيما يخص كركوك، أشار زعيم تيار الحكمة، إلى أن "المحافظة هي عراق مصغر وهي لاهلها ولابد من ان يشترك الجميع في ادارتها وتحديد مستقبلها".
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