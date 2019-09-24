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الحكيم: المعارضة السياسية ضرورة لاستقامة النظام السياسي

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اعتبر رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الثلاثاء، المعارضة السياسية بأنها ضرورة لاستقامة النظام السياسي في البلاد.
وقال الحكيم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، :"بحثنا خلال لقائنا وفدا من المكون التركماني برئاسة جاسم محمد جعفر مستجدات المشهد السياسي في العراق والمنطقة وحقوق المكونات فضلا عن مناقشة الانتخابات المحلية القادمة والاستعداد لها لفرز حكومات محلية قادرة على تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل واكمال المشاريع التي نفذتها الحكومات السابقة".

وأكد أن "المعارضة السياسية ضرورة لاستقامة النظام السياسي وانهاء حالة التوافقية الديمقراطية"، موضحاً أن "المعارضة حق دستوري وسياسي مؤطر قانونيا فيما لفتنا الى قرب انبثاق جبهة المعارضة وحكومة الظل والشروع بالاستجوابات".

وشدد الحكيم، على "نيل المكونات حقوقها ومنها المكون التركماني من خلال التمثيل في الحكومة ومفاصل الدولة".

وفيما يخص كركوك، أشار زعيم تيار الحكمة، إلى أن "المحافظة هي عراق مصغر وهي لاهلها ولابد من ان يشترك الجميع في ادارتها وتحديد مستقبلها".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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