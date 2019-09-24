مجلس النواب يحوّل جلسته إلى سرية

وقال مصدر نيابي في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب صوت على تحويل جلسته إلى سرية لمناقشة تقرير لجنة الأمن والدفاع حول الخروق الأمنية".

وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بدر الزيادي كشف، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل لجنته "تقصيراً وعملاً أمنياً منفرداً وضعفاً استخبارياً" في محافظة كربلاء، وذلك بعد التفجير الذي حدث السبت الماضي قرب المحافظة، فيما أشار إلى مطالبات بجعل جلسة البرلمان الخاصة بعرض التقرير "جلسة سرية" لوجود معلومات أمنية غير قابلة للنشر.