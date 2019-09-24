2019-09-24 | 14:10
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غرد النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" بعد الإعلان عن نتائج "فيفا" للأفضل في العالم.
وقال رونالدو: "الصبر والمثابرة هما سمتان تميزان المحترف عن الهواة، كل ما هو كبير اليوم قد بدأ صغيراً.. لا يمكنك أن تفعل كل شيء، ولكن تفعل كل ما تستطيع لجعل أحلامك تتحقق".
يذكر أن النم الارجنتيني ليونيل ميسي، قد توج بجائزة افضل لاعب في العالم، امس الاثنين، فيما جاء رونالدو بالمركزالثالث بعد الهولندي فان دايك.
ونشر حساب الاتحاد البرتغالي لكرة القم، تغريدة قال فيها أن "رونالدو الأفضل دوماً".
يذكر أن النم الارجنتيني ليونيل ميسي، قد توج بجائزة افضل لاعب في العالم، امس الاثنين، فيما جاء رونالدو بالمركزالثالث بعد الهولندي فان دايك.
ونشر حساب الاتحاد البرتغالي لكرة القم، تغريدة قال فيها أن "رونالدو الأفضل دوماً".
كانت هذه تفاصيل خبر أول تغريدة من كرستيانو بعد حفل جوائز الأفضل في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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