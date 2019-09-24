أول تغريدة من كرستيانو بعد حفل جوائز الأفضل في العالم

وقال رونالدو: "الصبر والمثابرة هما سمتان تميزان المحترف عن الهواة، كل ما هو كبير اليوم قد بدأ صغيراً.. لا يمكنك أن تفعل كل شيء، ولكن تفعل كل ما تستطيع لجعل أحلامك تتحقق".

يذكر أن النم الارجنتيني ليونيل ميسي، قد توج بجائزة افضل لاعب في العالم، امس الاثنين، فيما جاء رونالدو بالمركزالثالث بعد الهولندي فان دايك.



ونشر حساب الاتحاد البرتغالي لكرة القم، تغريدة قال فيها أن "رونالدو الأفضل دوماً".