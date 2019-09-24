المالكي: شمول كافة موظفي الدولة بالمحافظة بتوزيع قطع الاراضي السكنية

اعلن رئيس مجلس المحافظة علي المالكي، الثلاثاء، عن شمول كافة موظفي الدولة المستحقين في محافظة كربلاء بتوزيع قطع الاراضي السكنية، مبينا ان ذلك يتم وفق الضوابط والقوانين النافذة.

وقال المالكي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "كافة موظفي الدولة المستحقين في محافظة كربلاء مشمولين بتوزيع قطع الاراضي السكنية، وفق الضوابط والقوانين النافذة".

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واضاف المالكي ان "هذا القرار جاء خلال الجلسه الاسبوعية الاعتيادية رقم (32) للفصل التشريعي السادس عشر لمجلس المحافظه وكان التصويت بالاجماع من قبل اعضاء المجلس".

وتابع ان "المجلس صوت ايضا على شمول كافة الشرائح المشمولة بضوابط وتعليمات مجلس الوزراء في توزيع قطع الاراضي السكنية في كربلاء".