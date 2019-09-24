الزراعة النيابية: لاجدية بضبط المنافذ لمنع دخول المستورد وعلى الحكومة السيطرة على الاسعار

اكدت لجنة الزراعة البرلمانية، الثلاثاء، عدم وجود جدية من الحكومة في ضبط المنافذ الحدودية لمنع تدفق المنتجات المستوردة، فيما دعا الحكومة الى السيطرة ارتفاع الاسعار في السوق العراقية.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "اللجنة تدعم المنتج الوطني وهو ما دأبت عليه من خلال اصدرها قرارا بمنع الاستيراد لكافة المنتجات من البيض والاسماك واللحوم وصوت عليه مجلس النواب العراقي"، مبينا ان "القطاع الخاص بدا بالنهوض من جديد".

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وتساءل الشمري "لماذا الحكومة غير جادة في ضبط المنافذ الحدودية والتي من خلالها يتم اغراق السوق المحلية بالمنتجات المستوردة معرضة سلامة وصحة المواطن العراقي للخطر اذ ان انها تكون مهربة وغير خاضعة للفحص المختبري ولجودة التصنيع"، داعيا الى "تفعيل دور الحكومة في السيطرة على ارتفاع الاسعار في السوق العراقية".

وتابع انه "تم في الاجتماع الدوري الذي حضره اعضاء اللجنة اليوم على تفعيل دور وزارة الصناعة من خلال التعاقد معها في تصنيع الاسمدة والمرشات خاصة وانها ذات جودة تصنيعية ممتازة، كما نوقش خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون ايجار الاراضي الزراعية وتقرر رفعه الى هيئة رئاسة المجلس النواب لقراءته القراءة الاولى".