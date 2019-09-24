اخبار العالم / اخبار العراق

العثور على صاروخ في ساحة متروكة جنوبي بغداد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أفاد مصدر في الشرطة، الثلاثاء، بالعثور على صاروخ في ساحة متروكة جنوبي بغداد وتفجيره تحت السيطرة دون وقوع إصابات.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة أمنية عثرت على صاروخ في إحدى الساحات المتروكة ضمن حي المهدية في منطقة الدورة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم تفجير الصاروخ تحت السيطرة دون وقوع أية إصابات".


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العثور على صاروخ في ساحة متروكة جنوبي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا