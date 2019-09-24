العثور على صاروخ في ساحة متروكة جنوبي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة أمنية عثرت على صاروخ في إحدى الساحات المتروكة ضمن حي المهدية في منطقة الدورة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم تفجير الصاروخ تحت السيطرة دون وقوع أية إصابات".

