العثور على صاروخ في ساحة متروكة جنوبي بغداد

أفاد مصدر في الشرطة، الثلاثاء، بالعثور على صاروخ في ساحة متروكة جنوبي بغداد وتفجيره تحت السيطرة دون وقوع إصابات.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة أمنية عثرت على صاروخ في إحدى الساحات المتروكة ضمن حي المهدية في منطقة الدورة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم تفجير الصاروخ تحت السيطرة دون وقوع أية إصابات".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم تفجير الصاروخ تحت السيطرة دون وقوع أية إصابات".
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