الداخلية تعلن اعتقال اثنين من ديوان الجند في الموصل

اعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن اعتقال اثنين من "ديوان الجند) في الموصل.
وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قوة مشتركة من مديرية شرطة الكرامة التابعة لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبناءً على معلومات دقيقة وتعاون المواطنين تمكنت من القاء القبض على اثنين من عناصر عصابات داعش الارهابية واللذان كانا يعملان بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".
واضاف انه "ثبت ذلك من خلال وثائق تؤكد انتمائهما ومناصبهما"، موضحا ان "اعتقالهما تم في مناطق واحياء (گوگجلي والانتصار) بالجانب الايسر لمدينة الموصل".
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