بالصور: فستان ميغان ماركل مرصع بالذهب... وهذا سعره الخيالي!

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اثارت اطلالة دوقة ساسكس ميغان ماركل إلى جانب زوجها الأمير هاري خلال حضورهما حفل زفاف مصممة الأزياء ميشا نونو المقام في روما جدلاً واسعاً في الصحافة البريطانية.
وارتدت الدوقة فستانا أسود من الشيفون المرصع بفصوص ذهبية من دار أزياء "فالنتينو" وبلغت قيمه 8900 جنيه إسترليني أي ما يعادل 13.500 دولار أميركي، ما اثار ضجة كبيرة بسبب سعره الباهظ.
ونشرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية صوراً للفستان من الظهر، واشارت الى انه عبارة عن طبقتين، السفلية من القماش الاسود وفوقها طبقة أخرى من الشيفون المزخرف بالذهب وبأكمام منفوخة. وانتقدت الصحف البريطانية الثمن الخيالي للفستان، لافتين الى انه لا يستحق هذا المبلغ الكبير والذي نادراً ما تختار بثمنه الدوقة كيت ميدلتون.
وتعتبر ميشا نونو هي صديقة مقربة للأمير هاري وميغان، كما حضر حفل الزفاف عدد كبير من المشاهير والأمراء وأبناء الرؤساء من بينهم إيفانكا ترامب.
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