نائب: الاتصالات تتعاقد مع اكبر شركة مهربة للإنترنت

اكد النائب علاء الربيعي، الثلاثاء، ان وزارة الاتصالات تتعاقد مع اكبر شركة مهربة للإنترنت، مبينا ان هذه الشركة مدينة للعراق بأكثر من 15 مليار دينار.

وقال الربيعي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "وزارة الاتصالات مستمرة بالمضي والاستمرار بالتعاقد مع شركة IQ المتهمة بتهريب سعات الانترنت وعدم الالتزام بتسديد الديون المتراكمة بذمتها"، مبينا انه "يمتلك كتبا ومخاطبات من مدراء عامين ومدير مكتب الوزير تفيد بوجود تحذيرات ومطالبات لهذه الشركة لتسديد المبالغ التي بقية بذمتها والبالغة 15 مليار و400 مليون".

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وتابع ان "هنالك وثائق رسمية تثبت عدم استجابة شركة IQ networks المتخصصة بتجهيز خدمة الانترنت في العراق للمطالبات المالية المتكررة بذمتها، والتي تربو على 15 مليار دينار، الامر الذي اضطر وزارة الاتصالات الى اتخاذ غرامات مالية بحقها بوقت سابق"، مشيرا الى ان "هنالك كتب رسمية صادرة من وزارة الاتصالات تفيد بأن الشركة المذكورة سددت جزء من المبلغ المتراكم بذمتها والمتبقي اكثر من ١٥ مليار".

وتابع ان "الجهة المعنية بالأمر وهي الشركة العامة للاتصالات والمعلومات التابعة للوزارة، كانت قد أكدت بحسب وثيقة بأن شركة IQ لم تستجب للمطالبات العديدة التي قدمتها لها بتسديد ما بذمتها، الأمر الذي اضطرها لفرض غرامات تصل الى 10 بالمئة عن كل يوم تأخير"، داعياً وزارة الاتصالات الى "عدم التعاقد مع هذه الشركة وإقامة دعوى قضائية لغرض استرداد الديون المتراكمة وليس مكافئتها من خلال اقدام عقود جديدة معها".