مكتب العبادي رداً على إقالته: رئيس مجلس بابل أصدر كتاباً باجتهاد شخصي وتجاوز الصلاحيات

وقال المكتب في بيان أصدره رداً على الإقالة، إنه "بعد إلغاء تعيين ابنة رئيس مجلس المحافظة رعد الجبوري لثبوت تزوير الأوراق المقدمة للجنة اليوم قام رئيس المجلس بإصدار كتاب باجتهاد شخصي ودون الرجوع إلى مجلس المحافظة ومخالفة قانون مجالس المحافظات رقم ٢١، حيث ينص القانون على الاستجواب، ومن ثم التصويت على الإقالة، وهو مالم يقم به متجاوزاً الصلاحيات".وأضاف المكتب في بيانه، أن "هذه تعد مخالفة يحاسب عليها القانون، بتهمة تجاوز القوانين النافذة".

وحصلت الخليج 365 على وثيقة صادرة عن رئيس مجلس محافظة بابل رعد الجبوي، تضمنت قراراً يقضي بإقالة المحافظ كرار العبادي.