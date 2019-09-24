الامن النيابية بعد استضافتها قادة امنيين حول تفجير كربلاء: سجلنا تقصيرا وعملا منفردا

وقال عضو اللجنة النائب بدر الزيادي في حديث لـ الخليج 365، إن "رئيس البرلمان طلب من اللجنة استضافة القيادات الامنية في كربلاء حول الخروقات التي حصلت في المحافظة ومعرفة اسبابها"، موضحا أنه تم "اتدعاء تلك القيادات والاستماع لتفاصيل كثيرة عن كيفية حصول الخرق وسرعة القاء القبض على المتورطين وهم سبعة اشخاص".واضاف أن اللجنة "توصلت الى عدة حقائق من بينها وجود ضعف في بعض الاجهزة، ما ادى الى هذا الخرق"، مبينا أن "تقرير اللجنة تضمن الاشارة الى تقصير لدى احد الاجهزة الامنية في كربلاء كما وجد الكثير من الاجهزة الامنية تعمل منفردة ما يجعل اليات نقل المعلومة تحصل ببطء، فضلا عن وجود ضعف استخباري واضح".

وأوضح أن اللجنة ثبتتت في التقرير التوصيات التي لديها اضافة الى نقاط اخرى سرية، مشيرا الى أن "التقرير كان من المفترض عرضه بجلسة الغد لكن لوجود سرية بالمعلومات تم تاجيل عرضه الى اليوم نتيجة لمطالبة البعض بان تكون الجلسة سرية، لاننا نحتاج الى تصويت كي تكون الجلسة السرية".



وبين ان "ما نتمناه ان تكون الجلسة علنية كي يطلع الشعب العراقي والإعلام عن اسباب الخروقات وكيفية معالجتها"، مشددا "اننا في لجنة الامن والدفاع عملنا جدولا سنبدأ به خلال الايام القادمة يتضمن استضافة وزيري الداخلية والدفاع لغرض معالجة الخروقات وعدم تكراها".

ولفت الى أن "القوات الامنية بحاجة الى دعم خاصة ان اجهزتها للكشف اجهزة كلاسيكية وهي بحاجة الى أخرى متطورة، خاصة ان كربلاء فيها زيارة مليونية وتحتاج الى اجهزة حديثة وحتى طائرات مسيرة للمراقبة وجميعها نقاط تم تاشيرها وسيتم تقديمها الى القائد العام للقوات المسلحة".

واستضافت لجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم الاحد 22 ايلول 2019، قائد عمليات الفرات الاوسط وقائد شرطة بغداد لمناقشة ملابسات حادثة التفجير الأرهابي التي حدثت عند سيطرة مدخل مدينة كربلاء.

وانفجرت عبوة ناسفة داخل باص لنقل الركاب (كيا) مساء الجمعة، 20 ايلول 2019 عند مدخل مدينة كربلاء واسفر عن مقتل 12 شخصا واصابة 5 اخرين بجروح وحروق متفاوتة.

وتمكنت القوات الامنية من القاء القبض على احد منفذيب الهجوم في اقل من 24 ساعة، في حين أكد الحشد الشعبي أن "الارهابي" المعتقل المسؤول عن التفجير نفذ سابقا عمليتين "اجراميتين".