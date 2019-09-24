عضو بمجلس بابل يوضح اسباب اقالة العبادي: زور اوراق سكنه

اصدر عضو مجلس محافظة بابل عقيل الربيعي، الثلاثاء، توضيحا حول اسباب اقالة المحافظ كرار العبادي، مبينا انه زور اوراق سكنه.

وقال الربيعي في حديث لـ الخليج 365، ان "مجلس محافظة بابل أقال المحافظ كرار العبادي وتمت احالة قضيته الى المحاكم المختصة وأوكل ملف ادارة المحافظة الى النائب الاول".

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واضاف ان "قرار اقالة المحافظة جاء بناءا على توصيات اللجنة التي شكلها رئيس المجلس للتحقيق بمسالة الأوراق التي تثبت صحة سكن المحافظ في بابل وبعد التحقيق تبين ان الأوراق مزورة وان تأييد السكن الذي منح للمحافظ من قبل احد المخاتير كان مزور وغير صحيح"، مبينا ان "المحافظ من سكنة بغداد ما يمنع ترشحه عن بابل وفقا لقانون ٢١ لعام ٢٠٠٨ المعدل للمحافظات غير المنتظمة بإقليم".

واضاف ان "اللجنة القانونية صادقت على قرار اللجنة وتوصياتها بشأن اقالة المحافظة"، لافتا الى ان "توصيات اللجنة لا تحتاج الى تصويت من قبل المجلس بحكم القانون".

يذكر ان مجلس محافظة بابل قرر خلال جلسته التي عقدت اليوم، على اقالة المحافظ كرار العبادي.