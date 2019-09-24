بالوثيقة.. مجلس محافظة بابل يقيل المحافظ كرار العبادي

أظهرت وثيقة صادرة عن رئيس مجلس محافظة بابل رعد الجبوي، وحصلت عليها الخليج 365 ، قرارا يقضي باقالة المحافظ كرار العبادي. وطلب كتاب رسمي صادر عن الجبوري وموجه ديوان محافظة بابل ومكتب المحافظ، رئاسة الجمهورية ورئيس مجلس النواب واللجنة القانونية النيابية، تنفيذ توصيات اللجنة التحقيقية لمجلس المحافظة بشأن تعييم كرار صباح خطاب محافظا لبابل خلافا لاحكام نصوص قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم.



كما طلب رئيس مجلس المحافظة من رئيس الجمهورية بسحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين كرار صباح خطاب محافظا لبابل.

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