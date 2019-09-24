صفاء راشد يكشف سبب انسحابه من بطولة العالم لرفع الأثقال

وقال راشد عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "الحمد لله على كل حال، قدر الله وما شاء فعل فقد تعرضت يوم أمس إلى إصابة في ظهري وتسببت بعدم استطاعتي على إكمال السباق".

وأضاف: "أشكر كل من وقف معي وساندني ولو بكلمة، أعدكم في العودة إلى المنصة العالمية وتحقيق الأفضل بقوة الله دعواتكم لي بالشفاء ...محبتي واحترامي لكم".

