مخالب الصقور تتمسك ببطاقة العبور أمام السالمية الكويتي

رياضة 2019-09-24 | 12:26 114 مشاهدة يسعى نادي القوة الجوية، إلى تأكيد تفوقه على السالمية الكويتي، حين يواجه الأخير على ملعب ثامر في إطار منافسات إياب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية الابطال "كأس محمد السادس"، اليوم الثلاثاء. الصقور نجحوا في مباراة الذهاب بالفوز على السالمية بنتيجة 3-1 في كربلاء، لذلك فإن فرصه في التأهل كبيرة. وسيحاول فريق الجوية أن يتحدى النقص العددي في صفوفه خاصة وهو يفتقد لخدمات كل من: علي بهجت للإصابة وابراهيم بايش وكرار نبيل وحسين محسن لأسباب إدارية.



وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة و15 دقيقة مساءً بتوقيت بغداد.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة و15 دقيقة مساءً بتوقيت بغداد.

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