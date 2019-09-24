بالصور: فنانة عربية ضمن لائحة أجمل نساء العالم وتتفوق على نيكول كيدمان

خطفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الاجواء وأسرت القلوب بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها على تطبيق انستغرام وبدت فيها في غاية الجمال والجاذبية والاناقة.

واختارت هيفاء إطلالة بسيطة بـ"الهوت شورت" مع جاكيت من الجلد وحذاء رياضي، وبدت كشابة عشرينية ببشرة مشرقة ومكياج ساحر بألوانه الصيفية الجميلة، ونالت الصورة اعجاب الآلاف من متابعيها الذين تفاعلوا معها وتغزلوا بجمالها.



ووجهت هيفاء رسالة لجمهورها قائلة "خليك سعيد... خلي مزاجك حلو ما في شي بيستاهل".

وتأتي هذه الاطلالة مع احتفالها باحتلالها مكاناً متقدماً في قائمة النساء الجميلات عالمياً وهذه المرّة في لائحة "أجمل نساء العالم عن كلّ بلد" والّتي نشرها موقع UberFacts. واختار الموقع أجمل إمرأة من كل بلد، وللبنان حصّة في هذه القائمة بوجود هيفاء إلى جانب نساء جميلات من بلدان أجنبية.

وحلّت هيفاء في المرتبة السابعة عالميا وسلاف في المرتبة الثامنة، متقدمتين على نيكول كيدمان وزيتا جونز اللتين حلتا في المركزين التاسع والعاشر على التوالي.

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من جهة ثانية تواصل وهبي، التحضير لفليمها الجديد "عقد الخواجة" من خلال بروفات عمل تجمعها بأحمد الفيشاوي وأحمد داوود وذلك من أجل الانتهاء من التحضيرات والبدء في التصوير خلال الفترة القادمة.