بالصور: فنانة عربية ضمن لائحة أجمل نساء العالم وتتفوق على نيكول كيدمان

خطفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الاجواء وأسرت القلوب بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها على تطبيق انستغرام وبدت فيها في غاية الجمال والجاذبية والاناقة.
ووجهت هيفاء رسالة لجمهورها قائلة "خليك سعيد... خلي مزاجك حلو ما في شي بيستاهل".
واختار الموقع أجمل إمرأة من كل بلد، وللبنان حصّة في هذه القائمة بوجود هيفاء إلى جانب نساء جميلات من بلدان أجنبية.
من جهة ثانية تواصل وهبي، التحضير لفليمها الجديد "عقد الخواجة" من خلال بروفات عمل تجمعها بأحمد الفيشاوي وأحمد داوود وذلك من أجل الانتهاء من التحضيرات والبدء في التصوير خلال الفترة القادمة.
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