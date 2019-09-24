التحالف الدولي بشأن قصف الخضراء: نتحفظ بالحق في الدفاع عن نفسنا

اصدر التحالف الدولي، الثلاثاء، بيانا بشأن استهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد، مبينة ان قوات التحالف تتحفظ بالحق في الدفاع عن نفسھا.

وقال التحالف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قوة المھام المشتركة - عملیة العزم الصلب تستمر بالعمل مع والى جانب شركائنا في قوات الأمن العراقیة لضمان تحقیق الھزیمة الحتمیة لداعش"، مبينا ان "أي جھة لم تعلن مسؤولیتھا عن الھجوم الأخیر في بغداد، ولم یتم قصف أي مرفق أو منشأ مُستخدم من قبل قوات التحالف أو الولایات المتحدة".

واضافت اننا "نأخذ ھذا الحادث على محمل الجد كما یفعل شركاؤنا في قوات الأمن العراقیة"، مقدما الشكر لـ"قوات الأمن العراقیة لإستجابتھم السریعة لحمایة قوات التحالف في بغداد".

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وتابع "اننا لم نتسامح مع أي ھجوم على الأفراد والمنشآت الأمریكیة"، لافتا الى ان "قوات التحالف تحتفظ بالحق في الدفاع عن نفسھا".

واكد ان "قوات التحالف هنا بدعوة من حكومة العراق"، لافتا الى "اننا سنواصل الدعم بناءً على طلبھم".

يذكر ان المنطقة الخضراء تعرضت على سقوط قذيفتي هاون سقطت احداها في محيط المنطقة والاخرى في نهر دجلة دون وقوع اية خسائر، فيما اكد مصدر امني ان القذائف انطلقت من حي الاثار بالقرب من شارع ٦٠ ضمن منطقة الدورة.