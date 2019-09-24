أعلن رئيس منظمة التخطيط والموازنة العامة الايرانية محمد باقر نوبخت ،الثلاثاء، عن اعداد مشروع موازنة السنة المالية القادمة التي تبدأ 21 آذار 2020، دون احتساب ايرادات النفط. وذكرت وكالة "فارس" الايرانية نقلا عن نوبخت أن اعداد مشروع موازنة السنة المالية القادمة التي تبدأ 21 آذار 2020، دون احتساب ايرادات النفط، مبينا ان "ذلك يأتي تماشيا مع سياسات الاقتصاد المقام فيما ستُصرف العائدات النفطية على المشاريع العمرانية".



واضاف ان "ثمة 3 مقترحات لتعويض ايرادات النفط في الموازنة العامة، منها الغاء الدعم المستتر للمحروقات و عبر العوائد الضريبية، مستدركا بان "العوامل الضريبية لن تتغير بل يتم تحديد سعر ضريبي جديد على رؤوس الاموال والغاء الاعفاءات الضريبية التي لا تتواءم مع ظرف الحرب الاقتصادية المفروضة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيران تعد مشروع موزانة 2020 دون ايرادات النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.