فوائد عديدة لزيت دوار الشمس للبشرة.. اكتشفيها!

زيت دوار الشمس من أفضل الزيوت المستخدمة للبشرة، فهو غني بالفيتامينات وخصوصاً فيتامين E، إضافة إلى المواد المغذية ومضادات الأكسدة التي تجعل فاعليته كبيرة في التخلص من الالتهابات، وحب الشباب، والاحمراء وتهيج الجلد، اليك معلومات عن زيت دوار الشمس: فوائده وطريقة استخدامه.

زيت دوار الشمس



يتم استخراج زيت عباد الشمس عن طريق ضغط بذور عباد الشمس، ويستخدم كزيت للطهي، كما أنه يستخدم كدواء للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم والوقاية من أمراض القلب، وأيضاً له فوائد عظيمة للبشرة مما يجعله أحد أهم المواد النشطة في الكثير من مستحضرات التجميل.

فوائد زيت دوار الشمس للبشرة: • يسهم في زيادة رطوبة البشرة

يحتوي زيت عباد الشمس على خصائص مطريّة تساعد البشرة على الاحتفاظ بالرطوبة. يساعد فيتامين هـ في حجز الرطوبة داخل خلايا البشرة، مما يحافظ على رطوبة البشرة لفترة أطول.

• غني بفيتامين E

يحتوي على نسبة عالية جداً من فيتامين E، والذي أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية خلايا الجلد من الأشعة فوق البنفسجية الضارة من الشمس وغيرها من الملوثات البيئية.

• يساعد في محاربة حب الشباب

بالإضافة إلى فيتامين E، فإن زيت عباد الشمس غني بالفيتامينات A و C و D، مما يجعله فعالاً في علاج حب الشباب، حيث يحتوي زيت بذور دوار الشمس على الفيتامينات والأحماض الدهنية التي تعمل كمضادات للأكسدة لتجديد خلايا البشرة التالفة، وتساعد على التخلص من البكتيريا المسببة لحب الشباب.

• زيت بذور عباد الشمس غني بالبيتا كاروتين

يعتبر مصدر ممتاز للبيتا كاروتين، وهو مركب قابل للذوبان في الدهون ويمكن تحويله إلى خصائص مضادة للأكسدة في فيتامين A، والبيتا كاروتين مفيدة لصحة البشرة.

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• يقلل من علامات الشيخوخة

تساعد الخصائص المضادة للأكسدة في زيت عباد الشمس على منع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، حيث أنها تساعد على حماية البشرة من التعرض لأشعة الشمس، كما يمكن أن يساعد فيتامين E الموجود في زيت عباد الشمس على حماية الكولاجين والإيلاستين في البشرة ويقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد في الوجه.

• يساعد على تهدئة وشفاء البشرة

يحتوي زيت دوار الشمس على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تقليل احمرار الجلد وخشونته، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية أوميغا 6 (اللينوليك) وفيتامين E، والأوميغا 6 يساعد في تقليل الالتهاب في الجلد ويعزز تطور خلايا الجلد الجديدة.

فوائد زيت دوار الشمس للبشرة الدهنية:



بالرغم من أن البشرة الدهنية تفرز كمية كبيرة من الزيوت، إلا أنها بحاجة إلى استخدام الزيوت التي تمنحها الترطيب الكافي، حيث يوّفر زيت دوار الشمس هذه الخاصية، إضافة إلى قدرته الفعالة في محاربة حب الشباب، وزيادة رونق وإشراقة البشرة الدهنية. بالرغم من أن البشرة الدهنية تفرز كمية كبيرة من الزيوت، إلا أنها بحاجة إلى استخدام الزيوت التي تمنحها الترطيب الكافي، حيث يوّفر زيت دوار الشمس هذه الخاصية، إضافة إلى قدرته الفعالة في محاربة حب الشباب، وزيادة رونق وإشراقة البشرة الدهنية. فوائد زيت دوار الشمس للبشرة الجافة:

يعتبر زيت دوار الشمس من الزيوت عالية الامتصاص، والتي لا تسد المسام نهائياً، مما يجعله زيت مثالي للبشرة الجافة، حيث أنه يشكل طبقة حماية عازلة على البشرة، تحبس الرطوبة بداخل البشرة، كما أنه يقضي على الالتهابات الموجودة في البشرة بكفاءة أعلى حتى من زيت الزيتون.

كيفية استخدام زيت دوار الشمس للبشرة:



• ضعي كمية صغيرة من زيت عباد الشمس في راحة يدك.

• دلّكي بشرتك بلطف حتى يتم امتصاصه تماماً.

• إذا كنتِ تستخدمين زيت عباد الشمس على وجهك، فحاولي تجنب إدخاله في عينيكِ، لأنه قد يتسبب في عدم وضوح الرؤية موقتاً.

• نظراً إلى أن زيت عباد الشمس هو زيت ناقل، فيمكنكِ خلط كمية صغيرة من أي زيت أساسي معه، للحصول على فوائد إضافية للبشرة أو للحصول على رائحة مُحسنّة.