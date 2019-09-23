ابدى المكتب الإعلامي لمحافظ بغداد، الاثنين، استغرابه من الأنباء التي تحدثت عن استقالة محافظ بغداد فلاح الجزائري، فيما شدد على أهمية أن يمارس الاعلام العراقي دوره برصانة ومهنية.
وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "محافظ بغداد فلاح الجزائري في إيفاد رسمي مع دولة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى الصين ويتابع أداء عمل المحافظة والدوائر المرتبطة بها".
واضاف ان "المحافظة تتعامل مع المخاطبات الرسمية وأنه لم يرد من مجلس المحافظة اي كتاب يتعلق باستضافة أو استجواب يخص الجزائري"، مشيرا الى ان "ما اثير حول موضوع الاستقالة عارٍ عن الصحة وافتراءات لا يمكن التعامل معها".
وشدد المكتب "على ضرورة ابعاد محافظة بغداد عن الصراعات السياسة كونها مؤسسة حكومية معنية بتقديم الخدمات الى العاصمة"، لافتا الى "أهمية أن يمارس الاعلام العراقي دوره برصانة ومهنية منطلقا من الحرص على استقرار المؤسسات الحكومية وابعادها عن اجواء الصراعات".
يذكر ان عددا من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت اليوم خبرا تضمن ان محافظ بغداد فلاح الجزائري بصدد تقديم استقالته من منصبه قبل استجوابه من قبل مجلس المحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر مكتبه يوضح ما اثير حول استقالة محافظ بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.