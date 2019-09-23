مكتبه يوضح ما اثير حول استقالة محافظ بغداد

ابدى المكتب الإعلامي لمحافظ بغداد، الاثنين، استغرابه من الأنباء التي تحدثت عن استقالة محافظ بغداد فلاح الجزائري، فيما شدد على أهمية أن يمارس الاعلام العراقي دوره برصانة ومهنية.

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "محافظ بغداد فلاح الجزائري في إيفاد رسمي مع دولة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى الصين ويتابع أداء عمل المحافظة والدوائر المرتبطة بها".

واضاف ان "المحافظة تتعامل مع المخاطبات الرسمية وأنه لم يرد من مجلس المحافظة اي كتاب يتعلق باستضافة أو استجواب يخص الجزائري"، مشيرا الى ان "ما اثير حول موضوع الاستقالة عارٍ عن الصحة وافتراءات لا يمكن التعامل معها".

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وشدد المكتب "على ضرورة ابعاد محافظة بغداد عن الصراعات السياسة كونها مؤسسة حكومية معنية بتقديم الخدمات الى العاصمة"، لافتا الى "أهمية أن يمارس الاعلام العراقي دوره برصانة ومهنية منطلقا من الحرص على استقرار المؤسسات الحكومية وابعادها عن اجواء الصراعات".

يذكر ان عددا من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت اليوم خبرا تضمن ان محافظ بغداد فلاح الجزائري بصدد تقديم استقالته من منصبه قبل استجوابه من قبل مجلس المحافظة.