الحلبوسي: العلاقة بين العراق والسعودية شهدت خلال السنوات الماضية تطوراً غير مسبوق

اعتبر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاثنين، أن العلاقة بين العراق والسعودية شهدت خلال السنوات الماضية تطوراً غير مسبوق، مؤكداً أن انها تعكس إرادة مشتركة بين قيادات البلدين.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب حضر، اليوم الاثنين، مع عدد من النواب الحفل الذي أقامته السفارة السعودية في بغداد بمناسبة العيد الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية".

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ونقل البيان عن الحلبوسي، اشارته الى "عمق الروابط الأخوية التي تجمع العراق والمملكة، والرغبة في استمرارها وتزايد وتائرها بما يخدم المصالح العربية والإسلامية المشتركة، ويعزز استقرار المنطقة وأمنها"، داعياً إلى أن "يسعى الجميع إلى السلام والتهدئة؛ لنزع فتيل الأزمة وإبعاد شبح الحرب عن المنطقة، معوِّلا على حكمة المملكة العربية السعودية بمدِّ يد العون إلى أشقائها وجيرانها من الدول الإسلامية والعربية لتحقيق السلم والاستقرار".

وأضاف أن "العلاقة بين العراق والمملكة شهدت خلال السنوات القليلة الماضية تطورا غير مسبوق في مختلف المجالات، وهي تعكس إرادة مشتركة بين قيادات البلدين وإدراكا واعيا بأنَّ مصيرنا ومستقبلنا مشترك، مثلما أن تاريخنا وإرثنا الثقافي والحضاري مشترك هو الآخر".