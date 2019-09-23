اوديشو يكشف عن غيابات الصقور بمواجهة السالمية في البطولة العربية

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2019-09-23 | 19:07
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كشف مدرب نادي القوة الجوية ايوب اوديشو، عن غيابات فريقه لمواجهة السالمية الكويتي في اياب دور الـ 32 من البطولة العربية "كأس محمد السادس".
وقال اوديشو في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة "سعداء في التواجد بدولة الكويت ونتمنى ان تكون المسؤولية كبيرة لدى الجميع من اجل التأهل الى الدور المقبل".
واوضح ان "المباراة في مدينة كربلاء كانت صعبة لكن عامل الارض والجمهور كان سببا كبيرا في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بجولة الذهاب".
وتابع ان "فريق السالمية من الفرق القوية ويمتلك لاعبين على مستوى عال من الخبرة فضلا عن اللاعبين المحترفين".
وبين ان "فريقنا سيعاني غياب اربعة لاعبين لاسباب مختلفة وهم علي بهجت للاصابة وابراهيم بايش وكرار نبيل وحسين محسن لاسباب إدارية".
يذكر ان القوة الجوية تغلب في مباراة الذهاب بنتيجة 3-1.
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