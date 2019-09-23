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اوديشو يكشف عن غيابات الصقور بمواجهة السالمية في البطولة العربية

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2019-09-23 | 19:07

اوديشو يكشف عن غيابات الصقور بمواجهة السالمية في البطولة العربية

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كشف مدرب نادي القوة الجوية ايوب اوديشو، عن غيابات فريقه لمواجهة السالمية الكويتي في اياب دور الـ 32 من البطولة العربية "كأس محمد السادس".
وسيواجه الصقور مضيفه السالمية يوم غد الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة و15 دقيقة بتوقيت بغداد.

وقال اوديشو في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة "سعداء في التواجد بدولة الكويت ونتمنى ان تكون المسؤولية كبيرة لدى الجميع من اجل التأهل الى الدور المقبل".

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واوضح ان "المباراة في مدينة كربلاء كانت صعبة لكن عامل الارض والجمهور كان سببا كبيرا في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بجولة الذهاب".

وتابع ان "فريق السالمية من الفرق القوية ويمتلك لاعبين على مستوى عال من الخبرة فضلا عن اللاعبين المحترفين".

وبين ان "فريقنا سيعاني غياب اربعة لاعبين لاسباب مختلفة وهم علي بهجت للاصابة وابراهيم بايش وكرار نبيل وحسين محسن لاسباب إدارية".

يذكر ان القوة الجوية تغلب في مباراة الذهاب بنتيجة 3-1.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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