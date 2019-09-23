النقل تعلن تسجيل نشاط زلزالي في أطراف الموصل مع الحدود السورية

سجّلت مراصد الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، الاثنين، نشاط زلزالي في أطراف مدينة الموصل مع الحدود السورية.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "هزة أرضية حدثت، صباح اليوم، في الساعة 06،13،13 بالتوقيت المحلي لمدينة الموصل تبعد 8كم جنوب الموصل وقد بلغت قوتها 2،8 حسب مقياس رختر".

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وأضافت أن "هناك عدة هزات أخرى حدثت بأطراف محافظة الموصل منذ فجر امس، في حيز يحوي العديد من الفوارق والاحزمة البنيوية وكذلك شمال غرب الموصل داخل الحدود السورية مع الموصل في الساعة 09،53،35 وقد بلغت قوتها 2،0 حسب المقياس رختر".

وأكدت الهيئة أنه "ما زال الوضع تحت المراقبة من قبل قسم الرصد الزلزالي في الهيئة العامة ولم ترد لنا اي انباء عن حصول أضرار"، مبينة "نهيب بالمواطنيين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية".