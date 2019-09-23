انقاذ فتاة رمت بنفسها من أعلى جسر الصرافية بدافع الانتحار

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بإنقاذ فتاة رمت بنفسها من أعلى جسر الصرافية بدافع الانتحار. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "دوريات نجدة بغداد النهرية تمكنت، اليوم، من انقاذ فتاة تولد ٢٠٠٠ قامت برمي نفسها من اعلى جسر الصرافية وسط العاصمة بدافع الانتحار". وأضاف أن "دوافع الانتحار جاءت نتيجة خلافات عائلية".

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