وزير النقل من بكين: نسعى لتأهيل شبكة السكك الحديد الحالية وتنفيذ المسارات الجديدة

وقالت الوزارة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "وزير النقل عبد الله لعيبي القى اليوم كلمة خلال مشاركته اعمال منتدى التعاون الاقتصادي العراقي _ الصيني الثالث في العاصمة بكين، بحضور رئيس مجلس الوزاراء عادل عبد المهدي واعضاء الوفد الرسمي وجمع كبير من اصحاب الشركات ورجال الاعمال والمستثمرين الصينيين" .ونقل الوزارة عن لعيبي قوله، إن "وزارة النقل تَرأس اهم لجنة عراقية تؤسس لعلاقة اقتصادية متينه بين البلدين لجنة الأمر الديواني ٧٠ لسنة ٢٠١٨ المعنية بتسريع إجراءات انضمام جمهورية العراق إلى مبادرة الحزام والطريق (طريق الحرير) التي أطلقتها جمهورية الصين الشعبية بمحوريها البري والبحري".

واستعرض لعيبي خلال كلمته ثلاثه مشاريع مهمه موضحآ، "اهم عوامل نجاح إنجاز المشاريع الاستراتيجية في العراق من قبل الشركات الصينية"، مشيرا الى ان "الوزارة حرصت على إكمال إعداد دراسة لملف المشاريع الكبيرة من ناحية الجدوى الاقتصادية والتصاميم وتهيئة الأراضي لإقامة هذه المشاريع".



ودعا لعيبي خلال الاجتماع، الشركات الصينية الى "امكانية استثمار خبراتها في أنجاز المشاريع بأقل مدة زمنية ممكنة والجدية في الدخول لمضمار تنفيذ وانجاز المشاريع في العراق وهذا ما اطلع عليه الوفد خلال هذه الزيارة" .

وتابع الوزير، "نسعى في وزارة النقل إلى تأهيل شبكة السكك الحديد الحالية وتنفيذ المسارات الجديدة للسكك وحسب المخطط العام بمواصفات حديثة لنقل البضائع والمسافرين"، مضيفا ان "هدفنا الاول والاهم هو اكمال مشروع الفاو الكبير كونة مشروع العراق الاول، ونسعى الى رفع الطاقات الاستيعابية للمًوانئ العراقية والوصول الى 36 مليون طن سنويا".

وتطرق لعيبي في كلمته الى "مشروع شبه جزيرة الفاو وما تضمنته من ميناء الفاو الكبير من خلال انشاء مدينة اقتصادية خلف المشروع بالاضافة الى المدن السكنية وربطها جميعا بشبكتي السكك الحديد والطرق السريعة".

يذكر ان وزير النقل وصل بكين ضمن الوفد الرسمي المرافق لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي لحضور مؤتمر التصنيع العالمي (٢٠١٩ ) الذي بدأ أعماله يوم ٢٠ ايلول في مدينة خيفي الصينية .