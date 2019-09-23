مكافحة الإجرام بكربلاء تكشف جريمة قتل فتاة وتعتقل الجناة بعد ساعة من الجريمة

وقالت شرطة المحافظة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "بعد ان استخبرت مفارز مكافحة الاجرام حول مقتل فتاة شنقا واطلاق النار عليها ورميها في منطقة تجاوز حي النضال على الفور تم تشكيل فريق عمل امني تحت اشراف قائد شرطة المدينة وبمتابعة ميدانية من العميد صباح سهيل مدير قسم مكافحة الإجرام وضباط ومنتسبي المكافحة الابطال للوقوف على ملابسات الحادث".واضافت الشرطة، أنه "بعد جمع المعلومات الاستخباراتية الكاملة تم استنفار كافة الفرق التحقيقية المختصة للقبض على منفذي الجريمة وفعلا اثمرت الجهود الكبيرة اعتمد فيها على الخبرة والفراسة والدراسة العلمية للموضوع وبعد جمع الادلة والقرائن تم التوصل الى مرتكبي الجريمة والقاء القبض عليهم خلال ساعة من ارتكابهم جريمة قتل ابنتهم غسلا للعار".

واشارت الشرطة، إلى "احالتهم الى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم لنيل جزاءهم العادل".

