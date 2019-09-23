انتخاب العباسي رئيسا للجنة النزاهة النيابية

افاد مصدر برلماني، الاثنين، بأنه تم انتخاب النائب ثابت العباسي رئيسا للجنة النزاهة النيابية. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "لجنة النزاهة انتخبت النائب ثابت العباسي رئيسا لها". واعلن النائب علي الصجري، امس الاحد، تخليه عن رئاسة لجنة النزاهة النيابية، فيما اشار الى ان الدور الرقابي البرلماني "ميت سريرياً".



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