مسلحون يقتلون مدنيا بأسلحة كاتمة جنوب شرق بغداد

وقال المصدر، في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني اثناء مروره منطقة جسر ديالى القديم، ما اسفر عن مقتله في الحال".

وأضاف المصدر، أن "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته"، مشيرا الى "نقل جثة القتيل الى دائرة الطب العدلي".